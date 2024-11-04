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В Киеве раскрыли условие подписания Украиной капитуляции

В Киеве раскрыли условие подписания Украиной капитуляции

Бывший военнослужащий ВСУ, адвокат Маси Найем раскрыл условие подписания Украиной капитуляции. https://listaj.

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