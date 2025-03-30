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  • Ингерман Ланская
    это ему что , визит путина не понравился?Стало известно о ...
  • Nikolay Boyko
    Это точно у тебя придурка опилки в башке 😂😂😂😂😂👋👋👋"Зол и взбешен". ...
  • Nikolay Boyko
    отсосать 😂😂😂😂👋👋👋👋👋"Зол и взбешен". ...

Администрация Трампа уволила почти всех сотрудников штаб-квартиры Института мира

Администрация Трампа уволила почти всех сотрудников штаб-квартиры Института мира

Департамент эффективности правительства США (DOGE), который возглавляет миллиардер и соратник американского лидера Дональда Трампа Илон Маск, уволил почти всех сотрудников штаб-квартиры Института мира США (USIP).

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