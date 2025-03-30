Администрация Трампа уволила почти всех сотрудников штаб-квартиры Института мира

Департамент эффективности правительства США (DOGE), который возглавляет миллиардер и соратник американского лидера Дональда Трампа Илон Маск, уволил почти всех сотрудников штаб-квартиры Института мира США (USIP).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии