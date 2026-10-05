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Вести Севастополь

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Как заправиться бензином в Севастополе: информация на 6 октября

Как заправиться бензином в Севастополе: информация на 6 октября

Где приобрести топливо в Севастополе до 100 рублей.На АЗС «ТЭС» АИ-95 NP, ДТ и ДТ NP будет находиться в свободной продаже без QR-кодов, круглосуточно и без ограничений.

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