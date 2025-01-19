Андреева проиграла первой ракетке мира Соболенко в 1/8 финала на Australian Open

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал открытого чемпионата Австралии (Australian Open), уступив спортсменке из Белоруссии Арине Соболенко в матче четвертого круга со счетом 1:6, 2:6.
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