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Кривцов — о капитанстве Кордобы в «Краснодаре»: «Мне странно такое видеть»

Кривцов — о капитанстве Кордобы в «Краснодаре»: «Мне странно такое видеть»

Полузащитник Никита Кривцов рассказал, что ему странно видеть колумбийского форварда Джона Кордобу с капитанской повязкой в российской команде.

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