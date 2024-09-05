В атмосфере Земли взорвался объект, такой же яркий, как Венера: его увидели с борта МКС

Астронавту NASA удалось заснять яркую зеленую вспышку в атмосфере нашей планеты. Астронавту NASA, который находится на борту МКС, удалось заснять на видео ярко-зеленый взрыв, он произошел на высоте более 400 км над Землей, пишет DailyMail.