Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Великая» 16+ Фото: 55 Films Режиссер: Эллен Курас. В ролях: Кейт Уинслет, Марион Котийяр, Андреа Райзборо, Александр Скарсгард, Джош О’Коннор, Энди Сэмберг, Ноэми МерланПотенциальный претендент на премию «Оскар» в 2025 году.
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