Число успешных кибератак на финсектор в первом полугодии сократилось на треть

Число успешных кибератак на российский финансовый сектор — банки, страховые компании, биржи и другие организации — за первое полугодие 2024 года снизилось на треть, до 74 случаев, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Positive Technologies.
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