Экшен MindsEye от бывшего продюсера Rockstar получил новые эффектные трейлеры На по...

Экшен MindsEye от бывшего продюсера Rockstar получил новые эффектные трейлерыНа последней выставке State of Play был представлен новый трейлер игры MindsEye, разработка которой принадлежит бывшему продюсеру Rockstar Лесли Бензису.
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