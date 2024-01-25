Постпред РФ: соучастниками крушения Ил-76 могут стать США и ФРГ

Для удара по российскому транспортному самолету Ил-76 ВСУ использовали зенитный ракетный комплекс. Если это оружие было произведено в Соединённых Штатах, или в Германии, страны рискуют стать соучастниками этой атаки, сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.