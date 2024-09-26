«Выше голову, дружище!» Макс Ферстаппен поддержал Риккардо

«Выше голову, дружище!» Макс Ферстаппен поддержал РиккардоGetty Images / Red Bull Content PoolТрёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен обратился к своему бывшему напарнику по Red Bull Racing Даниэлю Риккардо.
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