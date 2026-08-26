14 лет колонии получила пожилая жительница Бердянска за госизмену

ВЕРА Башмакова

Непонятно - бабуля перевела три тысячи с чем-то рублей или три миллиона где-то взяла? Если три тысячи, то это начало деменции, не соображала, что делала, а три миллиона - это уже да, серьезно. Хотя наши, российские бабули тоже кому попало свои и семейные денежки отдают и непонятно, куда денежки потом попадают. Но что-то по 14 лет колонии никому не дают, вон Долина больше ста миллионов передала кому-то, возможно, ВСУ, и ничего...