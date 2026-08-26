НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

114 подписчиков

14 лет колонии получила пожилая жительница Бердянска за госизмену

14 лет колонии получила пожилая жительница Бердянска за госизмену

74-летнюю жительницу Бердянска признали виновной в госизмене. Как установили правоохранители, женщина переводила деньги на счета, используемые для финансирования ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
совдепоская мразь, воспитанная камуноидным режимом в ненависти к России
Ответить
4 н.
ВЕРА Башмакова
Непонятно - бабуля перевела три  тысячи с чем-то рублей  или  три миллиона где-то взяла?  Если три тысячи, то это начало деменции, не соображала, что делала, а три миллиона - это уже  да, серьезно. Хотя наши, российские бабули тоже  кому попало свои  и семейные денежки отдают и непонятно, куда денежки потом  попадают. Но  что-то по 14 лет колонии никому не дают, вон Долина больше  ста миллионов передала кому-то, возможно, ВСУ, и ничего...
Ответить
4 н.