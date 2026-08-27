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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» и Нелсон расторгли контракт. Рис был в системе клуба с 2007 года

Рис Нелсон покинул « Арсенал ».  Лондонский клуб объявил о расторжении контракта с 26-летним полузащитником.

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