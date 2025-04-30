«Будет доходить до сердца»: Путину представили фильм о Брестской крепости «В списках не значился»

МОСКВА, 30 апреля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин и участники марафона «Знание.Первые» посмотрели фрагменты фильма «В списках не значился» – новой экранизации одноименной повести знаменитого русского писателя-фронтовика Бориса Васильева.
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