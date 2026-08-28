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Нижегородская правда

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Владимир Путин посетил новый спортивный комплекс Volga Арена на Стрелке

Владимир Путин посетил новый спортивный комплекс Volga Арена на Стрелке

Президент России Владимир Путин, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 28 августа посетили новый универсальный многофункциональный спортивный комплекс Volga Arena на Стрелке в Нижнем Новгороде.

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