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Прогнозы Григория Кваши: будущее России и мировые перемены

Прогнозы Григория Кваши: будущее России и мировые перемены

Прогнозы Григория Кваши: будущее России и мировые перемены Ольга ВайленкоРоссийский математик-пророк Григорий Кваша представил свои новые прогнозы, касающиеся текущих международных конфликтов и будущего России.

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Комментарии
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А
Александр
Молодец! Хоть кто-то подтвердил, что Волга впадает в Каспийское море. Ему бы в программу «Удивительные люди».
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9 час.

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