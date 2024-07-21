Прогнозы Григория Кваши: будущее России и мировые перемены Ольга ВайленкоРоссийский математик-пророк Григорий Кваша представил свои новые прогнозы, касающиеся текущих международных конфликтов и будущего России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии