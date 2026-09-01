«Катастрофа видна»: профессор предупредил о приближающейся рецессии в экономике РФ

Заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин озвучил планы регулятора на три следующих года. В новом прогнозе план по целевой инфляции снова сдвинули на один год, списав явную неудачу по достижению желанных 4–5% на внешние факторы в виде роста цен на нефтепродукты, налоги и тарифы.