Губернатор Воробьёв поблагодарил причастных за помощь семьям жертв теракта в «Крокусе»

30 апреля исполнилось 40 дней с момента трагедии в концертном зале.Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил всех, кто помог семьям погибших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».
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