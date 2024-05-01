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Губернатор Воробьёв поблагодарил причастных за помощь семьям жертв теракта в «Крокусе»

Губернатор Воробьёв поблагодарил причастных за помощь семьям жертв теракта в «Крокусе»

30 апреля исполнилось 40 дней с момента трагедии в концертном зале.Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил всех, кто помог семьям погибших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».

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