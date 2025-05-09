Мерц: после выходных наступит время для переговоров по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Антониу Коштой заявил, что сразу после предстоящих выходных может начаться этап "серьезных переговоров" по урегулированию конфликта на Украине.
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