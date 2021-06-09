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Список погибших и пострадавших при пожаре в больнице в Рязани

РЕН ТВ публикует список погибших и пострадавших в результате пожара в больнице в Рязани. В результате инцидента скончались три пациента, еще восемь человек, в том числе две медсестры, которые тушили возгорание до приезда спасателей, пострадали.

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