День Победы

В 2024 году 9 мая в России отметят 79-ю годовщину Победы в Великой отечественной войне. МК в Новосибирске собрал красивые картинки и открытки с поздравлениями и душевными словами, которые можно отправить родным, близким, друзьям и коллегам в соцсетях и мессенджерах.