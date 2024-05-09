День Победы

В 2024 году 9 мая в России отметят 79-ю годовщину Победы в Великой отечественной войне. МК в Новосибирске собрал красивые картинки и открытки с поздравлениями и душевными словами, которые можно отправить родным, близким, друзьям и коллегам в соцсетях и мессенджерах.
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