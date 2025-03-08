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RT Russia

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Депутат: при взломе аккаунта «Госуслуг» важно обратиться в службу поддержки

Депутат: при взломе аккаунта «Госуслуг» важно обратиться в службу поддержки

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал в разговоре с RT, как стоит действовать в случае взлома мошенниками аккаунта на «Госуслугах».

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