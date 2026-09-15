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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналду проиграл с разницей в 4 гола впервые с 2022-го – тогда он выступал за «МЮ»

Криштиану Роналду потерпел самое тяжелое поражение с 2022 года. Форвард « Аль-Насра » провел полный матч против « Аль-Айна » в Лиге чемпионов Азии и результативными действиями не отметился.

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