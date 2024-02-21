Этих картин русских художников нет в школьных учебниках

Художественные произведения классиков русской живописи, отразившие в себе издевательства над детьми и женщинами, бесправие, беспробудное пьянство и насилие в семье, не найти на страницах школьных учебников.
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