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Девушка

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Балетки 2026: почему они снова в моде и как носить их взрослой женщине

Балетки 2026: почему они снова в моде и как носить их взрослой женщине

Мода — удивительная штука: она умеет возвращать то, что мы мысленно похоронили, и делать это с такой уверенностью, что поневоле начинаешь сомневаться в собственной памяти.

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