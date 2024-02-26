Рене Фазель: «Россия очень важна для международных соревнований. Мое сердце страдает. Надо ждать возможности для возвращения»

– Насколько сильно российский хоккей пострадал от международной изоляции? – Есть последствия. Но я счастлив, что в КХЛ остались многие иностранные игроки, причем даже сейчас едут играть в российскую лигу.
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