На Сватовском направлении вражеский Т-72М с крупным защитным "мангалом" решил пострелять по позициям ВС РФ и немедленно был наказан нашими дроноводами.
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На Сватовском направлении вражеский Т-72М с крупным защитным "мангалом" решил пострелять по позициям ВС РФ и немедленно был наказан нашими дроноводами.
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