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Царьград

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Возмущение общества имеет значение: Царёв пообещал добиться исключения скандального Семигина из Госдумы

Возмущение общества имеет значение: Царёв пообещал добиться исключения скандального Семигина из Госдумы

Отсудивший у бойца СВО полмиллиона рублей депутат Семигин лишился должности. И это только начало, обещают патриоты.

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Шкура. Депутат обыкновенный.
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