Баллак о Виртце: «Готов к «Реалу». На примере Беллингема видно: когда играешь с лучшими, сам становишься сильнее»

«Виртц готов к «Реалу». Он определенно способен играть за «Мадрид». Это также можно видеть на примере Джуда Беллингема после его перехода из «Дортмунда»: когда играешь с лучшими, сам становишься сильнее», – сказал экс-хавбек сборной Германии в интервью Bild.