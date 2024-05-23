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Баллак о Виртце: «Готов к «Реалу». На примере Беллингема видно: когда играешь с лучшими, сам становишься сильнее»

«Виртц готов к «Реалу». Он определенно способен играть за «Мадрид».  Это также можно видеть на примере Джуда Беллингема после его перехода из «Дортмунда»: когда играешь с лучшими, сам становишься сильнее», – сказал экс-хавбек сборной Германии в интервью Bild.

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