«Предложим Пекину себя как коридор!» – В Киеве задумали рассорить Китай и Россию

Украина, сорвав по указанию американцев сделку по «Мотор Сич» и отвергнув мирные инициативы Китая ещё в начале СВО, сильно оскорбила Пекин, поэтому восстановить отношения может только очень выгодное для китайцев предложение.
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