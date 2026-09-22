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«Предложим Пекину себя как коридор!» – В Киеве задумали рассорить Китай и Россию

«Предложим Пекину себя как коридор!» – В Киеве задумали рассорить Китай и Россию

Украина, сорвав по указанию американцев сделку по «Мотор Сич» и отвергнув мирные инициативы Китая ещё в начале СВО, сильно оскорбила Пекин, поэтому восстановить отношения может только очень выгодное для китайцев предложение.

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