Замужняя женщина встречалась с 18 любовниками одновременно и попалась

South China Morning Post: китайская модель обманула 18 мужчин на 18 миллионов рублей Замужняя китайская модель одновременно встречалась с 18 любовниками, обманула их на сумму, превышающую два миллиона юаней (18 миллионов рублей), и попалась.
South China Morning Post: китайская модель обманула 18 мужчин на 18 миллионов рублей Замужняя китайская модель одновременно встречалась с 18 любовниками, обманула их на сумму, превышающую два миллиона юаней (18 миллионов рублей), и попалась.
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