Поздняя любовь и последний год жизни Эдит Пиаф

Начиная разговор о личной жизни знаменитой французской дивы Эдит Пиаф, стоит отметить, что перед алтарем православного храма, невзирая на то, что была католичкой, Эдит оказалась лишь в 47 лет - за год до своей кончины.
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