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Минье ушел с поста тренера Гаити. При нем сборная вышла на ЧМ впервые за 52 года

Себастьян Минье покинул пост главного тренера сборной Гаити . Гаитянская футбольгная федерация (FHF) объявила об отставке тренера спустя три недели после вылета с ЧМ-2026.

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