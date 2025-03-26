Axios: в США введут статью о передаче чиновниками секретных данных в чатах

Конгрессмены-демократы предложили ввести уголовную ответственность за передачу секретных данных в мессенджерах после утечки, связанной с предоставление главреду издания Atlantic Джеффри Голдбергу доступа в чат с высокопоставленными чиновниками, посвященный ударам по Йемену.
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