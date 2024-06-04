Bethesda Game Studios и ZeniMax Online Studios массово нанимают сотрудников Arkane Austin В последнее ...

Bethesda Game Studios и ZeniMax Online Studios массово нанимают сотрудников Arkane AustinВ последнее время в игровой индустрии произошел ряд значительных изменений, особенно после объявления о закрытии таких известных студий, как Arkane Austin и Tango Gameworks.
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