Джонни Херберт: «Антонелли может поставить в один ряд с Сенной, Хэмилтоном и Ферстаппеном – тем, какими они были на заре карьеры»

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт поделился мнением о карьерных перспективах Андреа Кими Антонелли , который движется к тому, чтобы стать чемпионом «Ф-1» в свой второй сезон в серии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым