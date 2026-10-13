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Джонни Херберт: «Антонелли может поставить в один ряд с Сенной, Хэмилтоном и Ферстаппеном – тем, какими они были на заре карьеры»

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт поделился мнением о карьерных перспективах Андреа Кими Антонелли , который движется к тому, чтобы стать чемпионом «Ф-1» в свой второй сезон в серии.

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