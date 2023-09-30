Защитник "Динамо" Скопинцев призвал РФС перейти в Азиатскую конфедерацию

Защитник "Динамо" и сборной России Дмитрий Скопинцев, комментируя отстранение отечественных команд от участия в международных соревнованиях, заявил, что Российскому футбольному союзу (РФС) следует перейти в Азиатскую конфедерацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии