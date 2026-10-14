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Царьград

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Житель Лешуконского получил 7,5 лет за смерть сожительницы

Житель Лешуконского получил 7,5 лет за смерть сожительницы

Суд в Архангельской области приговорил 52-летнего жителя села Лешуконское к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима за то, что он в пьяном виде неоднократно избивал сожительницу из ревности, и женщина скончалась от полученных травм на месте.

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