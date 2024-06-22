Фото: на Пискаревском кладбище почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

Петербуржцы вспоминают страшный день истории – 22 июня 1941 года На Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония, посвященная Дню памяти и скорби, сообщает пресс-служба Смольного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии