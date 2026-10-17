Саудовская Аравия: Власти выпустили ранние предупреждения о чрезвычайной ситуации, призывая граждан сохранять спокойствие и проследовать в ближайшее безопасное место в городах Эр-Рияд и Абха в провинции Асир, а также в провинции Хамис-Мушайт с раннего утра, прежде чем отменить предупреждения.