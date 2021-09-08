Барсик и Бимка

Баба Маша вставала всегда рано, сказывалась многолетняя привычка. Жизнь в деревне не располагала долгим вылёживаниям – корову подоить и вывести пастуху в стадо, кур покормить, завтрак приготовить и успеть до жары хотя бы одну грядку прополоть.