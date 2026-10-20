В Государственной Думе открылась выставка «280 лет дорожной отрасли России», организаторами которой выступили Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры и Федеральное дорожное агентство.
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