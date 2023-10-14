Трассу Сургут-Салехард перекроют из-за крана, который опрокинулся в кювет

На участке трассы Сургут-Салехард 15 октября с 10:00 до 13:00 перекроют движение. В Единой дежурно-диспетчерской службе Пуровского района сообщили, что в это время там будут проводиться работы по подъему автокрана из кювета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии