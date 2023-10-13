Бывший американский разведчик Тони Шаффер выразил свою уверенность в том, что президент России Владимир Путин обладает четким видением и ясным мышлением, касающимся ситуации в палестино-израильском конфликте.
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