Федеральное агентство новостей №1

7 138 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Собколова
    Интересно, что еще может придти этому огрызку в его тупую башку.«Ты не тот, за ко...
  • Валерий Ворожищев
    Меня поражает, как быстро Зеленский "переучился" в политика. Секрет видимо в том, что любую его болтовню актёрским яз...«Ты не тот, за ко...
  • Александр Ткаченко
    Такие смелые аж дух захватывает. Что же они на Пиндоских президентов  ордера не выдают?Международный уго...

Полиция Берлина расследует симптомы отравления двух российских участниц конференции

Полиция Берлина расследует симптомы отравления двух российских участниц конференции

Правоохранители Берлина расследуют симптомы отравления двух российских участниц конференции, которая прошла в Германии в конце апреля.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх