«Мы хотим проводить реформы.как продать эти реформы населению,которое… туповато и которое, конечно же, будет мешать?»Глеб Павловский, о работе гайдаровскогоРабочего центра экономических реформ, начало 1990-х«В политике ничего не происходит случайно.
Действительность страны как виртуальная нереальность: что скрывает от нас экран телевизора
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А если учесть сколько получило гражданство России пришлых, то население России сократилось как минимум еще миллионов на 7-10 и это как геноцидом Русских не назовешь.... Пока в России экономика работает на политиков, чиновников их семейные ОПГ, а так же на бизнес олигархические структуры крышуемые властью, естественно не на безвозмездной основе, а в своих личных корыстных целях, народ будет России вымирать.... Экономика должна работать на простой народ, а не на коррупционеров и воров в законе....
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3 час.
И тут не скажу Не скажу
Очень странно называть левоглобалиста и выходца из неотроцкистского ЦК КПСС Ельцина,, правым государственником... Подозреваю автор не в курсе, чем различается левая и правая политика.
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3 час.
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