Действительность страны как виртуальная нереальность: что скрывает от нас экран телевизора

АНГЕЛ АНГЕЛ

А если учесть сколько получило гражданство России пришлых, то население России сократилось как минимум еще миллионов на 7-10 и это как геноцидом Русских не назовешь.... Пока в России экономика работает на политиков, чиновников их семейные ОПГ, а так же на бизнес олигархические структуры крышуемые властью, естественно не на безвозмездной основе, а в своих личных корыстных целях, народ будет России вымирать.... Экономика должна работать на простой народ, а не на коррупционеров и воров в законе....