Диетолог предупредил об опасных последствиях недостатка овощей в рационе

Диетолог Мосли: недостаток клетчатки может привести к лишнему весу и усталости Недостаток клетчатки из-за отсутствия овощей и прочей растительной пищи в рационе может привести к хронической усталости, лишнему весу и другим опасным для здоровья последствиям.