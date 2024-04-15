Диетолог предупредил об опасных последствиях недостатка овощей в рационе

Диетолог Мосли: недостаток клетчатки может привести к лишнему весу и усталости Недостаток клетчатки из-за отсутствия овощей и прочей растительной пищи в рационе может привести к хронической усталости, лишнему весу и другим опасным для здоровья последствиям.
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