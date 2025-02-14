В Госдуме предложили ввести выплаты за долгий брак

Материально поощрять предлагают супружеские пары, зарегистрированные в браке не менее 30 лет В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается материально поощрять супружеские пары, состоящие в официальном браке не менее 30 лет.
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