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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Госдуме предложили ввести выплаты за долгий брак

В Госдуме предложили ввести выплаты за долгий брак

Материально поощрять предлагают супружеские пары, зарегистрированные в браке не менее 30 лет В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается материально поощрять супружеские пары, состоящие в официальном браке не менее 30 лет.

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