Команда Европы с Даниилом Медведевым в составе выиграла Кубок Лейвера по теннису

В Берлине завершился ежегодный командный турнир с участием ведущих теннисистов планеты. Команда Европы, в составе которой выступил россиянин Даниил Медведев, стала победителем Кубка Лейвера-2024, обыграв сборную мира со счетом 13:11.
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