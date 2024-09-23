Команда Европы с Даниилом Медведевым в составе выиграла Кубок Лейвера по теннису

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В Берлине завершился ежегодный командный турнир с участием ведущих теннисистов планеты. Команда Европы, в составе которой выступил россиянин Даниил Медведев, стала победителем Кубка Лейвера-2024, обыграв сборную мира со счетом 13:11.