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Несекретные материалы

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«Главное – автомагистраль A2»: немцы опубликовали секретный план на случай войны с Россией

«Главное – автомагистраль A2»: немцы опубликовали секретный план на случай войны с Россией

Министерства и ведомства ФРГ, а также власти земель вместе с бундесвером и союзниками по НАТО в рамках «Оперативного плана Германия» (OPLAN DEU) разрабатывают сценарии на случай вероятного конфликта с Россией.

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